Вэнс: Трамп выдвигается в президенты ради США

Бывший американский лидер Дональд Трамп выдвигается в президенты ради Соединенных Штатов. Соответствующее заявление, выступая на съезде Республиканской партии в городе Милуоки, сделал сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, информирует РИА Новости.
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