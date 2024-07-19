В Херсонской области правоохранители пресекли незаконную торговлю сигаретами и алкоголем в трех магазинах

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Херсонской области совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Херсонской области установили причастность к незаконному обороту табачных изделий и алкогольной продукции 47-летней местной жительницей.
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