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Япония добавила в санкционный список еще 15 россиян и 9 организаций

Япония добавила в санкционный список еще 15 россиян и 9 организаций

Япония приняла новый пакет антироссийских санкций.Япония приняла новый пакет антироссийских санкций. На этот раз под ограничения попали 15 высокопоставленных россиян и 9 предприятий и организаций, относящихся к оборонно-промышленному комплексу.

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