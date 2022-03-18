Япония добавила в санкционный список еще 15 россиян и 9 организаций

Япония приняла новый пакет антироссийских санкций.Япония приняла новый пакет антироссийских санкций. На этот раз под ограничения попали 15 высокопоставленных россиян и 9 предприятий и организаций, относящихся к оборонно-промышленному комплексу.
Япония приняла новый пакет антироссийских санкций.Япония приняла новый пакет антироссийских санкций. На этот раз под ограничения попали 15 высокопоставленных россиян и 9 предприятий и организаций, относящихся к оборонно-промышленному комплексу.
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