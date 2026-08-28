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Саммит ШОС, курс рубля и школьные нововведения: что ждет россиян на следующей неделе

Саммит ШОС, курс рубля и школьные нововведения: что ждет россиян на следующей неделе

Следующая неделя будет связана сразу с несколькими направлениями внутренней и внешней повестки. В Бишкеке пройдет саммит ШОС, где лидеры стран-участниц обсудят вопросы безопасности, экономики и цифровизации.

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