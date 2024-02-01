Поверья и приметы 2 февраля 2024 года связаны с Ефимовым днем Ирина ЛысенкоСлавянские предания и погодные признаки, связанные с 2 февраля 2024 года, имеют корни в древних русских традициях празднования Ефимова дня.
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