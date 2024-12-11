Контрнаступление ВСУ - не блеф. В атаку пойдёт миллион бойцов

В новостных лентах всё чаще появляются данные о новом контрнаступлении ВСУ. При этом в администрации действующего президента США Джо Байдена всё чаще говорят о необходимости мобилизации на Украине молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет.
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