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Наращивают «мышцы» мозга: ученые открыли новую пользу физических упражнений

Наращивают «мышцы» мозга: ученые открыли новую пользу физических упражнений

Физические упражнения не только укрепляют мышцы, но и оказывают положительное воздействие на мозг. Недавнее исследование раскрыло, как нервы, управляющие мышечными движениями, помогают ему лучше функционировать.

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Комментарии
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Karmadon
Британские ученые давно установили, что у работников физического труда гораздо больше шансов на &quot;нобелевку&quot;, чем у хилых &quot;ботаников-очкариков&quot;. Дело за малым: подтвердить эту теорию практикой.
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