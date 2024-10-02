Наращивают «мышцы» мозга: ученые открыли новую пользу физических упражнений

Физические упражнения не только укрепляют мышцы, но и оказывают положительное воздействие на мозг. Недавнее исследование раскрыло, как нервы, управляющие мышечными движениями, помогают ему лучше функционировать.
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