Axios: США атаковали иранские пусковые установки на острове Ларак

Американские силы нанесли удар по иранским пусковым установкам на острове Ларак. Согласно сообщению журналиста Барака Равида, КСИР готовил запуск ракет в Ормузский пролив.
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