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В Новом Уренгое 5 и 6 сентября пройдет конференция для спортсменов и тренеров

В Новом Уренгое 5 и 6 сентября пройдет конференция для спортсменов и тренеров

Конференцию «День чистого спорта» проведут в Новом Уренгое 5 и 6 сентября. В ней будут участвовать молодые спортсмены, тренеры, преподаватели и родители, сообщил канал «Спорт Нового» в мессенджере «Макс».

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