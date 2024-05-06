Шесть человек погибли и 35 пострадали при атаке дронов ВСУ в Белгородской области

Ударам подверглись две «газели», которые везли сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобильДроны-камикадзе ВСУ атаковали в районе села Березовка Борисовского района Белгородской области две движущиеся по дороге «газели», перевозившие сотрудников предприятия на работу, и легковой автомобиль.