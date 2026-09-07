Европу уже ничто не спасет, даже популистские «правые» партии

Не хотят с Россией воевать, вот ведь несознательные какие граждане в Европе проживают… К таким выводам пришли военные специалисты европейских стран (читай, НАТО) на своей последней сходке… Изображение сгенерировано ИИ Обсуждая будущий военный конфликт с Россией (как дело уже решенное), военные эксперты и чиновники из европейских стран заключили, что Европа в войне на износ с Россией проиграет, ибо население Европы воевать не хочет, морально к лишениям военных лет не готово, да и вообще, рост популярности правых партий может привести к тому, что в Европе (начиная с Германии) могут прийти к власти симпатизанты России, и тогда Европе придет трындец.