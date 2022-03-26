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Как будет работать закон о платной парковке в Подмосковье

Как будет работать закон о платной парковке в Подмосковье

Самих платных парковок при этом еще нет. Точнее, их нет в массовом виде. Как объясняет председатель комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Олег Гаджиев, отдельные платные зоны в области все же существуют.

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