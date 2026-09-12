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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куэрри о Звереве: «Сидишь и смотришь, как он 60 раз отбивает мяч и трижды ошибается на подаче. Это тяжело»

Сэм Куэрри прокомментировал подготовку Александра Зверева к подаче. Ранее стало известно , что за пять матчей до полуфинала US Open немец 12 040 раз ударил мячом о корт перед подачей.

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