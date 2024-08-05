Глава Сургута Слепов анонсировал планы по сносу станции юннатов, которую жители много лет требуют достроить

Новый скандал начинает развиваться в Сургуте с участием главы Максима Слепова. Градоначальник объявил, что в рамках реализации одного из проектов КРТ планируется снести здание станции юных натуралистов и построить на том месте здание театра.
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