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Глава Сургута Слепов анонсировал планы по сносу станции юных натуралистов, которую жители много лет требуют достроить

Глава Сургута Слепов анонсировал планы по сносу станции юных натуралистов, которую жители много лет требуют достроить

Новый скандал начинает развиваться в Сургуте с участием главы Максима Слепова. Градоначальник объявил, что в рамках реализации одного из проектов КРТ планируется снести здание станции юных натуралистов и построить на том месте здание театра.

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