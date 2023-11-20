Ресторан El Diablo: там стейки готовят на вулкане

Испанцы знают, что настоящий стейк непременно должен быть с кровью и приготовлен на… вулкане! Именно такое блюдо можно попробовать в ресторане с мистическим названием El Diablo, что в переводе означает Дьявол.
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