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Ресторан El Diablo: там стейки готовят на вулкане

Ресторан El Diablo: там стейки готовят на вулкане

Испанцы знают, что настоящий стейк непременно должен быть с кровью и приготовлен на… вулкане! Именно такое блюдо можно попробовать в ресторане с мистическим названием El Diablo, что в переводе означает Дьявол.

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