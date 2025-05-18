Сеть салонов оптики «Счастливый взгляд» выступила официальным партнером благотворительного забега «Бегом с дневником»

На забеге можно бесплатно проверить зрения Как рассказала ведущий специалист по связям с общественностью сети салонов «Счастливый взгляд» Валерия Борисевич, поддержка спортивных мероприятий – это часть «генетического кода» бренда.
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