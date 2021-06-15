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Россия к Македонии с теплом отнеслась, а она к нам потом "одним местом" повернулась. Ответ не заставил ждать

Россия к Македонии с теплом отнеслась, а она к нам потом "одним местом" повернулась. Ответ не заставил ждать

Со стороны России не было никаких провокационных и задевающих действий, однако…Действия Македонии не поддаются никакой логики и здравому смыслу, как и многих других стран, к сожалению, даже в наше время, не проявляющим никакого профессионализма.

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Александр Горбунов
Что такое Македония? Что она собой представляет? Какую пользу Россия получает от этого мелкого и вредного государства? Один вред и убытки, зачем нам в России иметь какие то представительства от этих государст - племён, одна вонь от них.
Жастлек Жакупов
Правильно сказал Александр! Македония, как страны БеНиЛюкс - незаметны на карте мира, цифры на карте(кучка дерьма) и от них такая вонь, потому что правительство и зачастую сами жители дерьмо...
Vladimir Lioubimcev
Македония - уже проданная шкура. Расходный материал, никакой ценности больше не представляет.
САША ЛЕПАЕВ
больше жопу всем целуйте и получите ответ. все страны смеются и высылают послов а мы им бабла та побольше что бы им хорошо было. а нам как и всегда одно и тоже. на одни грабли постоянно просто уже смешно.
Галина Назарова
какого бабла, свисток? или ты не свисток, а физдюк?
САША ЛЕПАЕВ
че давно от жизни отстал если не знаешь что такое бабло.
Garry
иди проспись, саша
САША ЛЕПАЕВ
мне не зачем спать .а ты книжки почитай может такой жаргон найдешь.
Марина
Саша, вас опять из психушки выпустили за хорошее поведение???
САША ЛЕПАЕВ
ты что с дерева уже слез и писать научился.
Виктор Геманов
Таков уж удел мелких стран: быть "моськой", лающей на "Слонов", если рядом есть покровители, кажущиеся мелкоте сверхсильными и, наверное, думающими об их благе. Наивные недоумки! Мне порою жаль таких заблудших в политике и растерявшихся перед сильными мира сего.
Вячеслав Михайлов
Ах, моська, знать она сильна, коль лает на слона. Собачий лай со всей Европы разносится, пора газ перекрывать к зиме.
Леонид
Мой дед любил повторять, - Прежде, чем что-то сделать, подумай, что из этого может получиться! Фраза - актуальная на все времена и, тем более, в политике.
реванш
Народ, а не правильнее будет посмотреть на внешне политическую деятельность нашего "родного" МИДа? Посмотрите, везде в западных странах сидит куча наших супер дипломатов? А дальше что? Какой результат на лицо? Ещё больше куча проблем с этими странами. По русски говоря, глядя на все эти телодвижения и с одной и с других сторон, создаётся впечатления, что мы везде в говне. Не все гладко в ведомстве г-на Лаврова. А повсеместно проводимая им и еже с ним "страусиная" политика ни к чему хорошему не привела и не приведёт. Можно много об этом говорить и спорить, НО факт на лицо. На нас уже тявкает любая дворовая шваль, которых раньше даже на слуху не было. "Так что делайте выводы, господа..." кажется так говорил классик.
Борис Осипов
Валентин Щербаков
Сегодня эти недобитые югославы поворачиваются к нам одним местом, а завтра мы пошлем их в дальнее пешее путешествие, мало не покажется этим тупорылым.

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