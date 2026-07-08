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Царьград

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Минфин России пояснил налоговые льготы пенсионеров и предпенсионеров

Минфин России пояснил налоговые льготы пенсионеров и предпенсионеров

Минфин России сообщил о налоговых льготах для русских пенсионеров и предпенсионеров. Они освобождены от налога на имущество на один объект каждого вида и могут применять налоговые вычеты, при этом пенсии и доплаты не облагаются НДФЛ.

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