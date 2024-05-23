Гиперзвуковая замена "Бастиона" отменяется, или почему "Змеевик" решено поставить на паузу.

8K прочитали Похоже, работы по созданию крайне интересного и очень быстрого берегового ракетного комплекса, которому под силу достать любую цель за много тысяч километров, отложены в долгий ящик, однако вопрос этот не такой уж и однозначный.
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