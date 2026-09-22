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Культуромания

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Гендиректор московской филармонии оценил возможности ИИ для написания «симфоний»

Гендиректор московской филармонии оценил возможности ИИ для написания «симфоний»

Генеральный директор Московской государственной академической филармонии, заслуженный артист РФ Алексей Шалашов выступит куратором тематической секции «Музыкальная культура» на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

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