Мясник Иванов рассказал, как выявить шприцованное и крашенное мясо в магазине

Магазины и рынки переполнены мясом, но привлекательный внешний вид кусков может быть порой обманчив. Продавцы нередко вводят покупателей в заблуждение и подсовывают шприцованную или крашеную разделку, заявил в беседе с «Царьградом» мясник Алексей Иванов.
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