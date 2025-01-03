Мясник Иванов рассказал, как выявить шприцованное и крашенное мясо в магазине

Магазины и рынки переполнены мясом, но привлекательный внешний вид кусков может быть порой обманчив. Продавцы нередко вводят покупателей в заблуждение и подсовывают шприцованную или крашеную разделку, заявил в беседе с «Царьградом» мясник Алексей Иванов.