Минспорт Украины об Олимпиаде-2024: «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали»

Об этом заявил исполняющий обязанности министра молодежи и спорта страны Матвей Бедный. «Олимпиада – это мощная площадка, где мы можем через своих спортсменов говорить о боевых действиях (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Sports.