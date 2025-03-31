Мурашко назвал идею об увеличении возраста молодежи рациональной

ВМ Владимир Моргунов Пора принять ФЗ, которым повысить продолжительность жизни Россиян ? И, попробуйте, Россияне, его нарушить. Будет составляться протокол и назначаться штраф ????

МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА Не рациональной, а хитрожопой .Дальше последует закон о повышении пенсионного возраста, все продумано как народ нае№ать