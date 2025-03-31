Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 31 марта в беседе с журналистами назвал предложение об увеличении возраста молодежи рациональным и поддержал его реализацию.
Мурашко назвал идею об увеличении возраста молодежи рациональной
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Пора принять ФЗ, которым повысить продолжительность жизни Россиян ? И, попробуйте, Россияне, его нарушить. Будет составляться протокол и назначаться штраф ????
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23 час.
МАРИНА ГРОМЫКОAЛЕКСЕЕВА
Не рациональной, а хитрожопой .Дальше последует закон о повышении пенсионного возраста, все продумано как народ нае№ать
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23 час.
Владимир Вечтомов
А что же этот жучара ссылается на страны,которые являются врагами России? Уж не шпиён ли он?
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22 час.
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