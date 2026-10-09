На северо-западе Мексики во время бунта в тюрьме погибли 10 человек

Десять человек погибли в результате бунта, который устроили заключённые в тюрьме Эль-Кастильо в штате Синалоа на северо-западе Мексики, сообщило министерство общественной безопасности региона.
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