Добрый Мир
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Добрый Мир

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Осознавая своё поражение перед Россией, США нанесли последний удар, теперь либо падёт вся Мировая экономика, либо Россия...

Осознавая своё поражение перед Россией, США нанесли последний удар, теперь либо падёт вся Мировая экономика, либо Россия...

Вчера 164K прочитали С этого момента Соединенные Штаты Америки официально подписали всему Миру приговор, да такой, что теперь десятилетиями выстраиваемая ими структура мирового порядка в одночасье канула в бездну.

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