Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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Ремонт пластикового подоконника, треснул, прожгли, сломали, вздулся, не важно, как починить без опыта

Ремонт пластикового подоконника, треснул, прожгли, сломали, вздулся, не важно, как починить без опыта

Ремонт пластикового подоконника может оказаться неотложной задачей, особенно когда он подвергся повреждениям, таким как трещины, ожоги или деформации.

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Комментарии
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Илья Исайкин
Лучше всего приобрести и наклеить такой же пластик - быстро, красиво и надежно!
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14 час.

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