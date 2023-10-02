Ремонт пластикового подоконника, треснул, прожгли, сломали, вздулся, не важно, как починить без опыта

Ремонт пластикового подоконника может оказаться неотложной задачей, особенно когда он подвергся повреждениям, таким как трещины, ожоги или деформации.
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