ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ Сегодня, 19 июня, год как погиб наш сын, Рощепкин Алексей Сергеевич. Ты навсегда останешься для нас настоящим героем.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ Сегодня, 19 июня, год как погиб наш сын, Рощепкин Алексей Сергеевич. Ты навсегда останешься для нас настоящим героем.