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Замначальника СКЖД Крята арестовали по подозрению в хищении

Замначальника СКЖД Крята арестовали по подозрению в хищении

Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону назначил заместителю начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) по строительству Константину Кряту, обвиняемому в хищении денежных средств, меру пресечения в виде заключения под стражу.

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