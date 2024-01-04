Волонтеры Народного фронта Карелии продолжают сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина

В Петрозаводске, на пункте сбора подписей в торговом центре «Макси» заполнил подписной лист в поддержку выдвижения действующего Главы государства председатель Карельской республиканской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Черненко.
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