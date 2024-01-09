Приметы и поверья на церковный праздник, который отмечают 10 января 2024 года Анна МалекБлагодаря использованию церковного календаря, православные верующие имеют возможность узнать о различных праздниках, а также ознакомиться с народными приметами и поверьями, связанными с 10 января 2024 года.
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