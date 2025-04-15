До 227 тысяч: сколько зарабатывают руководители омских музеев. Опубликованы размеры их среднемесячных зарплат.
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До 227 тысяч: сколько зарабатывают руководители омских музеев. Опубликованы размеры их среднемесячных зарплат.