Wildberries ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 9 октября внес изменения в условия оплаты — ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии