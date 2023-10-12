Wildberries ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard

Маркетплейс Wildberries с 9 октября внес изменения в условия оплаты — ввел комиссию в размере 3% от стоимости покупки, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора по развитию финансовых и платежных сервисов Wildberries Дмитрия Колесникова.