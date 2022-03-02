Амурских тигров по следам пересчитали в заповедниках Приморья

Амурских тигров по следам пересчитали в заповедниках Приморья

Зимний маршрутный учёт амурского тигра прошёл в национальном парке "Земля леопарда", на территориях "Кедровой пади" и в Уссурийского заповедника.

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