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Царьград

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Ещё три жертвы. Осуждённого за  гибель Старовойтовой добавили срок за заказное убийство

Ещё три жертвы. Осуждённого за  гибель Старовойтовой добавили срок за заказное убийство

Бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко оказался виновен в убийстве на КипреВиновным в тройном убийстве на Кипре признан по решению суда бывший депутат Госдумы Михаил Глущенко.

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