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Контракт Михеева с «Ванкувером» – в списке лучших сделок второго плана на рынке НХЛ (Sportsnet)

Контракт Ильи Михеева с «Ванкувером» вошел в топ-6 сделок второго плана на рынке НХЛ. Sportsnet составил список лучших сделок второго плана на рынке свободных агентов НХЛ.

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