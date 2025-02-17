На трассе Астрахань – Красный Яр было на время остановлено движение из-за подозрительных коробок под мостом

Приехавшие саперы обнаружили в коробках сухарики. Вчера на трассе Астрахань — Красный Яр возникла почти километровая очередь возле моста через ерик Перекатный: под сооружением обнаружились подозрительные коробки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии