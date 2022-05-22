Словацкие СМИ рассказали, что у страны через месяц закончатся запасы газа

Словакия располагает запасами нефти на 105 дней, а природного газа — лишь на один месяц. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило информагентство TASR со ссылкой на исполнительного директора нефтегазовой ассоциации страны Рихарда Квасньовского.