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Словацкие СМИ рассказали, что у страны через месяц закончатся запасы газа

Словацкие СМИ рассказали, что у страны через месяц закончатся запасы газа

Словакия располагает запасами нефти на 105 дней, а природного газа — лишь на один месяц. Об этом в воскресенье, 22 мая, сообщило информагентство TASR со ссылкой на исполнительного директора нефтегазовой ассоциации страны Рихарда Квасньовского.

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