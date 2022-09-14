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В Армения оппозиция начала процедуру объявления импичмента Пашиняну

В Армения оппозиция начала процедуру объявления импичмента Пашиняну

В Армении 35 депутатов оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» поставили подписи под документом об импичменте премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

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