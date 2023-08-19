Культура бескультурья

Почему на нашей планете, несмотря на большое количество разумных и добродушных людей, существует столько войн, страдания и несправедливости? Ответ состоит в том, что современное развитие человечества — это во многом создание психопатов. Психопаты сыграли огромную роль в развитии человечества, потому что они тесно связаны с враньём, убийствами. Вот и из-за слабого умишка и трепучего языка активистки Оксаны Ивановой. к тому же еще и протиснувшейся в кандидаты в депутаты, произойдет много бед. Когда в политику лезут такие бездарные пустоплеты-активисты, как Оксана, становится страшно.

вп

валентина пожиленко

Нынче, все уровни власти занимаются, в большинстве своем, психопатами, так как им неведомы какие-либо ограничения в своём стремлении добраться до самой верхушки, а обычные трудящиеся люди ведут себя "как стадо овец". Психопаты тесно связаны с враньём, убийствами, мошенничеством, воровством, пытками и манипуляциями и причиняют другим людям огромные страдания без всякого сожаления. Своё собственное чувство безопасности они поддерживают с помощью своего господства. Исходя из того, что люди готовы подчиняться авторитетам, психопаты стали использовать это весомое преимущество против нормальных людей в своей борьбе за власть. Нынче, когда власть психопатов подвергается всё большей угрозе, психопаты становятся всё более отчаянными в попытках удержать её. Мы все свидетели обоготворения мира связанных между собой криминальных картелей, стоящих над нашим обществом и над законом. Внимательно наблюдая за политической сценой, можно обнаружить, что независимо от степени беззакония действий политиков никто не способен их полностью разоблачить. Все так называемые скандалы, каждый из которых должен был бы привести к отставке правительства, — это всего лишь фарс, разыгрываемый для общественности с целью её отвлечения, с целью заставить её поверить, что демократия всё ещё работает. Согласно Лобачжевскому доля психопатов в нашем обществе составляет 6%: 1% прирождённых психопатов и до 5% вторичных психопатов или социопатов. Согласно Лобачжевскому примерно 18% населения активно участвует в создании и поддержании патократического режима: 6% составляют патократическую элиту, а остальные 12% — новоиспечённую буржуазию, пользующуюся особыми экономическими привилегиями. Как только человечество осознает истинную сущность психопатического влияния на наше общество — бессовестного, корыстного, холодного, расчётливого, лишённого эмоций и каких бы то ни было моральных и этических норм, — его охватит ужас, и в то же время многое приобретёт смысл. Наше общество становится всё более бездушным, благодаря бездушности людей, стоящих на его верхушке и начисто лишённых совести.