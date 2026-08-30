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Царьград

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В Киеве "запахло жареным": Зеленского атакуют со всех сторон. Досталось даже "ястребу" Буданову*

В Киеве "запахло жареным": Зеленского атакуют со всех сторон. Досталось даже "ястребу" Буданову*

Зеленского атакуют со всех сторон. В Киеве поняли, что заявления Москвы о скором достижении всех целей СВО - не прогноз, а обещание, считает обозреватель Антон Трофимов.

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ШКИПЕР

Бить по укрорейху так, чтобы загнать этих сусликов  по норам в Карпаты. Чтобы они  забыли, что такое спокойный сон, подъем по будильнику и отсутствие пугливых взглядов в небо.