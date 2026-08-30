Зеленского атакуют со всех сторон. В Киеве поняли, что заявления Москвы о скором достижении всех целей СВО - не прогноз, а обещание, считает обозреватель Антон Трофимов.
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Бить по укрорейху так, чтобы загнать этих сусликов по норам в Карпаты. Чтобы они забыли, что такое спокойный сон, подъем по будильнику и отсутствие пугливых взглядов в небо.