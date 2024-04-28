В Архангельске откроется выставка, посвящённая Московскому тракту

Раньше так называлась федеральная трасса М-8 «Холмогоры». Открытие выставки об истории этой дороги состоится третьего мая в 17:00 в Гостиных дворахВыставка «Государевы дороги» посвящена истории развития дорожной сети Архангельской области.
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