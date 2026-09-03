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Аргументы недели

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Мужчина избил собеседника при приёме на работу

Мужчина избил собеседника при приёме на работу

В Петербурге разговор о трудоустройстве обернулся жестоким избиением. Вечером 1 сентября у дома № 19 на Разъезжей улице 41-летний мужчина несколько раз ударил 38-летнего собеседника во время обсуждения работы.

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