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Царьград

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Стало известно, как жители Петербурга могли отравиться зараженной сальмонеллой курицей

Стало известно, как жители Петербурга могли отравиться зараженной сальмонеллой курицей

В Петербурге проверяют курицу из Spar, из-за которой могли заболеть люди.В Санкт-Петербурге разгорается скандал вокруг сети супермаркетов Spar после того, как несколько горожан заболели сальмонеллёзом.

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