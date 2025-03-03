В Петербурге частные образовательные организации получат субсидии на общую сумму 949 миллионов рублей

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга о предоставлении в 2025 году субсидий для частных образовательных организаций, направленных на финансирование затрат на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ.