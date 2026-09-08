Специалист Федоров: квартиры нужно заранее готовить к отопительному сезону

Россиянам важно заранее начать готовить жилье к предстоящему отопительному сезону, в том числе – проверить радиаторы, окна и электросеть.
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