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Стерлинг медитирует и смотрит смешные видео на ютубе для подготовки к важным матчам: «Хорошо отвлечься от нервозности»

Рахим Стерлинг рассказал, как готовится к важным матчам. «Одно из моих любимых приложений для подготовки к игре – YouTube.

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