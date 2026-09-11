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Психолог раскрыла причины возвращения моды на стразы

Психолог раскрыла причины возвращения моды на стразы

Девушки чаще стали использовать их в макияже и одежде Клинический, кризисный и семейный психолог Лилия Гладких объяснила популярность стразов желанием привнести в повседневность яркие эмоции.

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