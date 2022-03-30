Россияне начали массово скупать новые дешевые автомобили в автосалоннах Казахстана

Россияне начал активно скупать новые автомобили в Казахстане. Для чего они это делают в чем фишка? Друзья всем привет с вами Иван и сайт Авто гараж 23! В сети появилась информация, о том что в течение марта 2022 года в Казахских автосалонах резко выросли покупки новых автомобилей! При чем 80 % покупателей новых машин составляют не граждане Казахстана, а граждане России, которые как раз приезжают в Казахстан для того чтобы купить себе новый автомобиль! В чём секрет? 1) На сегодняшний день в России острый дефицит новых автомобилей в автосалонах.