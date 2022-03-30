АвтоИдеи

43 подписчика

Свежие комментарии

  • Александр Потехин
    При нищем  СССР в городах миллионниках строили метро,а почему не строят сейчас при лучшем президенте мира,который под...Города-миллионник...
  • игорь шмелев
    А вы что , не выездной с Дальнего Востока? Вас кто то не отпускает?🤫🤫Биробиджан – земл...
  • Дмитрий
    "Ну кому что нравится." Типа у нас тут выбор есть.... охренеть "кому что нравится"Биробиджан – земл...

Россияне начали массово скупать новые дешевые автомобили в автосалоннах Казахстана

Россияне начали массово скупать новые дешевые автомобили в автосалоннах Казахстана

Россияне начал активно скупать новые автомобили в Казахстане. Для чего они это делают в чем фишка? Друзья всем привет с вами Иван и сайт Авто гараж 23! В сети появилась информация, о том что в течение марта 2022 года в Казахских автосалонах резко выросли покупки новых автомобилей! При чем 80 % покупателей новых машин составляют не граждане Казахстана, а граждане России, которые как раз приезжают в Казахстан для того чтобы купить себе новый автомобиль! В чём секрет? 1) На сегодняшний день в России острый дефицит новых автомобилей в автосалонах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх