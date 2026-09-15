Украинский генпрокурор потребовал отставки руководителей антикоррупционных органов и сбежал в Париж

В воскресенье 13 сентября генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрения в адрес главы Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) Семена Кривоноса и супруги руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Восточный поворот...
- Словакия наращива...
- Окружение Трампа ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым