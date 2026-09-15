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Украинский генпрокурор потребовал отставки руководителей антикоррупционных органов и сбежал в Париж

Украинский генпрокурор потребовал отставки руководителей антикоррупционных органов и сбежал в Париж

В воскресенье 13 сентября генпрокурор Руслан Кравченко подписал подозрения в адрес главы Национального антикоррупционного агентства Украины (НАБУ) Семена Кривоноса и супруги руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко.

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